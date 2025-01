Avó e neta morrem e outras 3 pessoas da mesma família ficam feridas em acidente na BR-262

Motorista relatou que carro alugado perdeu o freio em curva

REDUTO – Um acidente na noite desse domingo (19 de janeiro) terminou em tragédia na BR-262, na altura de Reduto. Elizabeth Gomes da Silva, 64 anos e Kezia Emmanuelly Silva Gomes, 05, morreram no local do acidente. O carro em que elas estavam como passageiras bateu em um barranco.

O veículo era dirigido pelo filho da idosa e pai da criança, um homem de 31 anos. Ele relatou ao Corpo de Bombeiros que alugou o carro e saiu de Serra, no Espírito Santo, rumo a João Monlevade, na região Central de Minas Gerais. Na altura do km 22 da rodovia, um trecho de descida da serra próximo à entrada para Jaguaraí, o motorista relatou que o carro perdeu o freio e bateu no barranco.

No carro também estava a mulher do motorista e um filho do homem. Ambos foram socorridos com ferimentos grave, conforme o Corpo de Bombeiros. O condutor estava com suspeita de fratura na mão direita e escoriações.

A mulher e a criança foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital César Leite, em Manhuaçu. A perícia realizou os trabalhos de praxe no local, e os corpos de neta e avó foram liberados.

O Tempo