Motorista de aplicativo assaltado no bairro Esperança

CARATINGA – Um motorista de aplicativo de mobilidade urbana foi assaltado na noite desta quarta-feira (10). O crime foi registrado no bairro Esperança.

O motorista de 35 anos disse que por volta das 19h30 estava trabalhando em seu carro Fiat/Siena, e quando tentava estacionar na rua Raul Soares, na porta do supermercado do Irmão, chegou um rapaz lhe perguntando se estava livre, solicitando uma corrida para uma rua perto do cemitério.

Quando o motorista passava pela rua Eliane Tiola, rua que fica ao lado do cemitério, o rapaz encostou algo em sua costela e disse que era um assalto, para que ficasse calmo, pois sabia que ele era trabalhador e que queria apenas seus pertences.

A vítima contou à polícia que o suspeito lhe apontou uma arma de fogo tipo inox, que tinha o cano grande e parecia ser de calibre 32. Diante da situação, o motorista passou para o assaltante um aparelho celular, um relógio de pulso, e aproximadamente R$150,00. O autor saiu do veículo sentido a rua de cima do cemitério.

De acordo com a vítima, o autor é um rapaz negro, de 1,70m, aparentando ter de 25 anos, que trajava bermuda escura, jaqueta de cor preta e branca.

Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.