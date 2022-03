[09:48, 07/03/2022] Marcilene Lopes: Motorista bêbado na contramão bate de frente com outro carro na Via Expressa

Testemunhas relataram que o condutor ignorou avisos e percorreu mais de 2 quilômetros no sentido contrário da via; vítimas presas às ferragens foram socorridas e levadas para hospital em Betim

Um carro que transitava pela contramão na Via Expressa de Contagem bateu de frente com outro veículo, que seguia no sentido correto, em direção a Betim, na madrugada desta segunda-feira (7). O acidente, que deixou três pessoas feridas e presas às ferragens, foi por volta das 0h33, no bairro Bernardo Monteiro, na altura do número 6.900, no município da Grande BH.

Segundo a Polícia Militar, o condutor de 27 anos, que teria provocado o acidente, apresentava sintomas de embriaguez e dirigia em alta velocidade um Fiat Uno azul na contramão. Ele se chocou com um Ford Ka prata, onde estavam um homem e uma mulher, ambos de 30 anos.

As vítimas, que ficaram presas às ferragens dos veículos, foram resgatadas por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, e levadas ao Hospital de Plantão de Betim. Conforme a TransCon, a pista foi completamente liberada por volta de 1h12.

Entenda

Testemunhas relataram aos militares que o suspeito só não atingiu mais pessoas porque os carros que passavam pela pista conseguiram desviar do Fiat Uno. Aos policiais, foi relatado que o homem teria começado a dirigir no sentido errado na entrada do bairro Tropical.

Desde então, vários motoristas teriam o alertado sobre estar na contramão. No entanto, ele ignorou os avisos e seguiu por mais 2 quilômetros, até bater de frente com o Ford Ka, onde estavam as vítimas.

O condutor contou à Polícia Militar que havia bebido no final da tarde de domingo (6), em uma comemoração com amigos. No entanto, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ainda assim, os policiais puderam constatar que ele estava bêbado, pois tinha os olhos avermelhados e hálito etílico.

A passageira, de 30 anos, não pode ser ouvida pelos militares, porque ainda está sob cuidados médicos. Já o motorista do outro veículo disse não se lembrar do momento do acidente. O caso foi encaminhado à 3ª Delegacia Policial de Contagem.