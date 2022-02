Creche Júlia Libana de Jesus começa a funcionar em São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Nessa última segunda-feira (21) foi o dia da retomada do funcionamento da creche municipal Júlia Libana de Jesus, no bairro Bela Vista, em São Sebastião do Anta.

O local onde a creche está funcionando foi construído no primeiro mandato do prefeito Osmaninho Custódio. Já o sucessor de Osmaninho, segundo relatos locais, ao invés de dar continuidade e colocar a creche em funcionamento, repassou o local para a Polícia Militar, para funcionamento da sede, deixando aproximadamente 40 famílias sem ter local para deixar seus filhos enquanto trabalhavam.

Logo após reassumir o governo no início de 2021, o prefeito Osmaninho buscou entendimento com o comandante da PM para transferir a sede para outro local. Após o acordo, Osmaninho determinou ao secretário de Educação, Edson Caetano, que fossem adotadas as medidas e iniciadas as ações necessárias para que o prédio fosse reformado e adequado para que pudesse funcionar como creche municipal, voltando a beneficiar várias crianças e seus pais, que agora podem trabalhar despreocupados.

O prefeito Osmaninho acompanhou o primeiro dia de retorno das atividades na creche. “Hoje é mais um dia em que sinto uma felicidade inigualável por estar presente aqui e ver que dezenas de pais podem trabalhar sem se preocupar com a segurança e com a educação inicial de seus filhos, é por momentos como esses que a gente esquece as picuinhas políticas feitas por quem não quer o desenvolvimento de nosso município. Continuaremos trabalhando e buscando o melhor para nossa cidade e nossa população” disse Osmaninho.

O chefe do executivo também fez questão de agradecer e engrandecer a atitude dos vereadores que votaram a favor dos projetos que permitiram o retorno das atividades na creche e o desenvolvimento em outros setores da administração municipal. Ele ainda ressaltou a necessidade dos vereadores que votaram contra, de buscar uma reflexão do que realmente é importante para o desenvolvimento de São Sebastião do Anta, deixando de lado questões políticas, e pensando somente no desenvolvimento do município e no bem estar da população.