Prefeitura de Ubaporanga moderniza Ceim Jorge Siqueira Rezende

UBAPORANGA– A prefeitura de Ubaporanga reinaugurou na última sexta-feira (4), o Ceim (Centro de Educação Infantil Municipal), Jorge Siqueira Rezende.

De acordo com o prefeito Gleydson Delfino, o Ceim da rua Major Alexandrino teve uma reformulação grande. “A gente reestruturou todas as salas com imobiliários novos, ar-condicionado, para dar uma comodidade maior para as 130 crianças atendidas aqui. Elas terão uma qualidade de vida melhor, quando os pais as deixarem aqui para trabalhar”, disse o prefeito.

O vice-prefeito Ailton Barbosa ressaltou que o trabalho foi realizado com muita vontade, e “o prédio foi totalmente reformulado, graças nossa população que vem nos ajudando muito e nossos funcionários que são muito competentes”.

A secretária de Educação, Flávia do Val, explicou que a obra foi executada com muito zelo para proporcionar aos alunos e funcionários, um espaço adequado ao aprendizado. “Estamos muito felizes em realizar o sonho dessa comunidade, agradeço a todos que contribuíram para que essa obra se concretizasse, principalmente ao nosso prefeito Gleydson Delfino, que vem fazendo uma gestão com muita transparência, responsabilidade, e compromisso, não somente com a educação, mas com todas as áreas do nosso município e assim nós vamos construindo um novo tempo, uma nova história”, destacou Fávia do Val.

Lucimar Alvarenga, diretora do Ceim, disse que ficou muito feliz com a reforma. “Quando assumimos aqui, sentamos com as funcionárias e fizemos trabalho minucioso do que precisava, foi feito projeto pela engenheira civil da prefeitura para atender os anseios das crianças e funcionárias, e por isso estamos muito felizes, agradecemos ao prefeito, à secretária de educação, e a todos que contribuíram com esse trabalho”, conclui Lucimar Alvarenga.