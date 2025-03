Motociclista não obedece ordem de parada da Polícia Militar, bate de frente com viatura e morre na estrada

Um jovem de 19 anos morreu na noite deste domingo (30), após uma colisão frontal com uma viatura da Polícia Militar.

Militares de Barão do Monte Alto receberam informações que no bairro do Distrito havia um Gol de cor vermelha e que os ocupantes estariam armados.

De imediato os militares foram para o local da denúncia e dois motociclistas que estavam no bairro ao avistarem a viatura saíram em alta velocidade levantando suspeita de algo errado.

Com isso começou uma perseguição com sirene ligada para chamar atenção, mas o condutor não obedeceu a ordem de parada.

Foi acionado o plano de cerco e bloqueio na chegada de Patrocínio do Muriaé momento que ocorreu a colisão frontal com a viatura.

A Vítima identificada como Marlon da Silva Ferreira não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Os militares tiveram ferimentos e foram socorridos para o Hospital São Paulo em Muriaé.

A Perícia da Policia Civil realizou os trabalhos e liberou o corpo que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A PM acredita que a vítima fatal não obedeceu a ordem de parada, pois foi constatado que ele não era habilitado, já que nada de ilícito foi encontrado nos bolsos de Marlon.