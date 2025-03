Mãe e namorado são alvo de operação por abuso de adolescente autista

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em uma ação conjunta com a Polícia Militar (PMMG), deflagrou a operação Innocentia, em Cataguases, na Zona da Mata. A ação em defesa de uma adolescente de 14 anos, portadora de espectro autista nível três, resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão nos imóveis ligados à mãe da vítima e do namorado da investigada, no sábado (29/3).

As investigações revelaram que o casal produzia conteúdo adulto da vítima, com o objetivo de obter lucro com a divulgação do material em sites da internet. De acordo com o delegado Conrado Rodrigues Guedes, a adolescente era mantida em um cômodo da casa, apelidado de “quartinho da contenção”, enquanto a mãe e o namorado realizavam festa com uso de drogas no local.

Durante a operação conduzida pela Delegacia de Polícia Civil em Cataguases, foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos, como pen drives, notebooks, HDs externos e celulares. Os policiais ainda identificaram o local onde a vítima era mantida em cárcere privado.

A adolescente foi acolhida pelo pai, e a Justiça determinou que a mãe e o namorado não se aproximem ou mantenham contato com a vítima.