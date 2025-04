Terço dos Homens: 14 anos nas paróquias de São Lourenço e Bom Pastor

MANHUAÇU – Foi celebrado neste domingo (30/3) os 14 anos de aniversário do Terço dos Homens das Paróquias de São Lourenço e Bom Pastor, que contou com a presença de convidados de outras paróquias. A celebração foi um momento de Ação de Graças, por estes homens que disseram sim a propagar essa santa devoção.

O local escolhido foi o salão Green Ville, no córrego Carapina, para receber os participantes do Terço dos Homens. Às 8 horas aconteceu a concentração à margem da BR 262, onde iniciou-se a caminhada com Maria. Às 8h30 foi servido o café da manhã e, em seguida aconteceu a reza do Terço na Gruta. Às 10h, os participantes acompanharam uma linda pregação e às 11 horas, a Santa Missa celebrada por padre Carlos Altoé, da Paróquia São Lourenço.

A missão do Terço dos Homens é resgatar para o seio da Igreja de Cristo, homens de todas as idades, pois a presença masculina na Igreja é imprescindível para a formação da família e, de uma sociedade cristã. O momento de agradecimento e a importância do terço dos homens também foram destaques na celebração, além do agradecimento a Deus e a Maria, pela vida e luz na caminhada dos homens, que dedicam para multiplicar a participação das comunidades. Para encerrar as atividades de aniversário, foi oferecido um almoço.

Eduardo Satil/ Fotos: Waltinho Fotógrafo