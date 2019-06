Morre seu Daniel, o homem que viveu 118 anos

INHAPIM – Morreu na manhã de ontem, de causas naturais, Daniel Soares de Ramos. Ele havia completado 118 anos no dia 15 de maio. Seu Daniel residia no distrito de Novo Horizonte, zona rural de Inhapim. Às 9h de hoje acontece uma missa de corpo presente celebrada pelo padre José de Fátima. Em seguida, será feito o sepultamento no cemitério de Novo Horizonte.

Daniel Soares de Ramos nasceu em 15 de maio de 1901. Ele era natural de Iapu, mas morou no Rio Grande do Sul até chegar aos 40 anos, tendo depois retornado para Minas Gerais e com o tempo, fixou residência em Novo Horizonte.

No dia 15 de maio foi feita uma festa para comemorar os 118 anos de seu Daniel. Na ocasião, ele recebeu uma placa das mãos do prefeito de Inhapim, Márcio Elias, o ‘Marcinho’, além de bolo e presentes.