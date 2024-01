Minas: mãe e filha morrem em tombamento de caminhão na BR-381

Vítimas eram todas da mesma família. O pai, que conduzia o caminhão, ficou gravamente ferido e foi conduzido de helicótpero para um hospital

Um grave acidente envolvendo um caminhão carregado com madeirite matou mãe e filha na manhã desta quinta-feira (18/1), na altura do Km 591 da BR-381, próximo de Carmópolis de Minas, na Região Centro-Oeste do estado.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o acidente aconteceu no sentido Belo Horizonte da rodovia.