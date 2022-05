Militares apreendem arma de fogo em Ubaporanga

UBAPORANGA – Na manhã dessa terça-feira (17), militares de Ubaporanga foram acionados para atendimento de ocorrência de ameaça no âmbito doméstico e familiar, no córrego do Aeroporto.

A vítima, uma mulher de 44 anos contou que pela manhã, o marido, 39, passou a insultá-la com palavras de baixo calão e ameaçá-la com uma faca, dizendo que a mataria. Segundo ela, momentos depois, o autor retornou à residência de posse de uma arma de fogo e continuou as ameaças, cessando apenas quando a mulher conseguiu contato com a Polícia Militar.

O homem foi localizado em meio a lavoura. Os militares realizaram a abordagem e apreenderam um revólver calibre 32, que foi deixado escondido em um monte de folhagens.

O autor foi conduzido para delegacia de Polícia Civil.