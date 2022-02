Mercado futuro em alta

Os contratos para março próximo bateram ontem a US$ 2,49 na máxima do dia, mas fecharam com 700 pontos alta. Os fundamentos permanecem os mesmos, todos os números que chegam ao mercado apontam para escassez e dificuldades no fornecimento de café verde, mas as boas chuvas deste verão sobre os cafezais brasileiros, dão aos operadores a esperança de uma safra maior em 2023.

Safra fraca

Permanece grande a preocupação com a queda na produção brasileira e mundial de café em 2021 e neste ano. Os entraves logísticos globais tornam o quadro ainda mais complicado e não devem mudar tão cedo. Os estoques baixos em todo o mundo, a forte alta dos insumos, a inflação e as incertezas climáticas, que se repetem em todos os países produtores de café, assustam e preocupam os cafeicultores.

Estoques americanos

As seguidas quedas dos estoques de café certificado na bolsa, em Nova Iorque, trazem ainda mais insegurança ao mercado. Quinta passada, dia 3, recuara 23.814 sacas e sexta (4) 16.101 sacas. Esses estoques certificados fecharam sexta passada totalizando 1.110.084 sacas. Há um ano eram de 1.638.515 sacas, caindo neste período 528.431 sacas. A rolagem para maio, dos contratos com vencimento em março próximo na bolsa, está se intensificando e influindo no sobe e desce diário das cotações do café na bolsa americana.

Colômbia

A produção de café na Colômbia, segundo maior produtor de arábica do mundo, registrou queda de 20% no mês de janeiro. A produção em janeiro foi de 868 mil sacas de 60 quilos, contra 1,1 milhão de sacas produzidas no mesmo período em 2021. Até agora, neste ano cafeeiro colombiano (iniciado em outubro de 2021), a produção chega a 4,4 milhões de sacas, 19% a menos em relação às mais de 5,4 milhões de sacas produzidas no mesmo período anterior. Nos últimos 12 meses (fevereiro 2021/janeiro 2022), a produção caiu 11%, para quase 12,4 milhões de sacas de 60 kg, ante as 13,9 milhões de sacas produzidas na temporada anterior (fonte: site Notícias Agrícolas).

Mercado físico brasileiro

O mercado físico de café apresentou-se calmo por toda a última semana, praticamente sem negócios. Os compradores aumentaram e diminuíram o valor de suas ofertas ao longo dos dias, acompanhando o sobe e desce em Nova Iorque e da cotação do dólar frente ao real, mas nas bases de preços oferecidas praticamente não apareceram vendedores.

Bolsa

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 28, sexta-feira, até o fechamento de sexta, dia 4, subiu nos contratos para entrega em março próximo 595 pontos ou seja R$ 41,88 por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na bolsa fecharam no dia 28 a R$ 1.681,63 por saca, e sexta-feira dia 4 a R$ 1.702,61. Na última sexta-feira, nos contratos para entrega em março a bolsa de Nova Iorque fechou com baixa de 205 pontos.

Caratinga

Na santa terrinha do São João do Caratinga, as chuvas, em pleno início de fevereiro, deram oportunidade para o cafeicultor fazer adubações na lavoura. A grande maioria dos produtores acredita que fará duas adubações em virtude dos altos preços do adubo, variando acima de 200 reais, chegando a 250 os mais completos.

Caratinga II

Já os cafeicultores mais estruturados vem aproveitando o bom período de chuvas e acreditam que até março é possível fazer até quatro adubações com chuvas regulares. A granação está boa apesar de parte do parque cafeeiro da região ter sofrido com os abortos de florada ocorridos no mês de outubro.

Política

O prefeito Dr. Welington fechou de vez a torneira dos cofres da prefeitura de Caratinga. Os comentários nos bastidores são que nenhuma autorização passe para o setor de compra sem o monitoramento do prefeito. Se é pra enxugar, a mão de ferro está trabalhando.

Bastidores

Outro comentário que vem de dentro do governo é que o atraso do IPVA, que antes era pago em janeiro a primeira parcela, agora foi adiado pelo governador para março, influenciou para queda de receita no período, que fez o prefeito agir rápido para não ficar no vermelho.

Teinha

O presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Caratinga, Clausiano Peixoto, afirmou que seu candidato a deputado estadual será mesmo em Adalclever Lopes e quanto à candidatura de Dr. Giovanni, Teinha comentou não acreditar no êxito do candidato a deputado estadual. Quanto as eleições de 2024, Teinha preferiu não arriscar se apoiará Giovanni, só comentou que também pode ser candidato a prefeito, se o cavalo passar arriado!!!

Ceará nas pontes

Um dos candidatos em 2020 pelo PSD à Câmara foi Ceará, que obteve 404 votos e poderá assumir uma cadeira de comando na secretaria de Agricultura. Nos bastidores é comentado que Dr. Welington nomearia Ceará para assumir o setor de pontes rurais, algo que vem tendo muita visibilidade no atual governo.

Heineken

O governo municipal lançou uma propaganda institucional nas redes sociais para trazer a cervejaria Heineken para Caratinga. Que o município precisa de empregos e receitas para alavancar seu desenvolvimento, mesmo que a área ofertada é na divisa de Ipatinga, onde tem o acesso ao aeroporto, BR-381 e ferrovia Vitória-Minas facilitaria o escoamento da produção em três modais de transporte diferentes.

Heineken II

O fato da propaganda institucional, realizada para atrair a empresa para Caratinga, uma das maiores cervejarias do mundo, faz parte do checklist que os municípios precisam para análise da empresa. Uma coisa pode ter certeza: Caratinga oferece boa água, localização, espaço e tudo que facilitaria a logística e produção de uma boa cerveja, porém Caratinga compete com grandes centros urbanos que também interessam na instalação da mega empresa.

Noé

Quem pode tomar posse na próxima semana no legislativo municipal é o suplente de vereador Noé da Farmácia, que obteve 476 votos nas eleições de 2020. Nos bastidores os comentários são que a vereadora Rosilene Franco já estaria fora do Brasil, que não retornaria, criando condições para que Noé assumisse a cadeira no legislativo.

Noé II

E se Noé deixar o cargo na Funcime quem o substituirá? Nos bastidores nomes já estariam sendo ventilados, dentre eles Luiz Henrique Bitencourt, Felipão do Meio Ambiente, Renata Pena, Ranier Alves e Poliana Facchini.

Bombando

Quem está nas redes sociais é a equipe do DIARIONET!!! Dezenas de produtos postados no dia a dia, mostrando a grande influência que o DIÁRIO nessa plataforma midiática. Se antes o DIÁRIO era o mais lido!!! Agora é o mais acessado!!! Parabéns equipe!!!!