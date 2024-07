A Mega-Sena é a loteria mais popular do Brasil por uma série de motivos, como contar com prêmios milionários e três sorteios por semana. Além disso, apostar na Mega é extremamente simples e acessível para a maioria da população.

Vale salientar que esse jogo pode oferecer uma bolada para quem acertar as seis dezenas sorteadas. Contudo, ainda é possível faturar prêmios ao antecipar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para conquistar uma vitória e se tornar o mais novo milionário do território nacional, é necessário assinar de seis a 20 números, podendo deixar que o sistema selecione as dezenas de maneira aleatória com a Surpresinha ou concorrer com o mesmo jogo 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos seguidos a partir da Teimosinha.

Como apostar na Mega?

De acordo com as informações oficiais da Caixa Econômica Federal, os concursos da Mega-Sena são promovidos três vezes por semana. Em outras palavras, o apostador pode tentar a sorte às terças, quintas e aos sábados. ​

Atualmente, a aposta mínima, com apenas seis números, pode ser feita por cinco reais. Entretanto, o apostador precisa ter a noção de que quanto mais números escolher, maior o valor do jogo e maiores as possibilidade de ficar com o prêmio mais desejado do Brasil.

Premiação

O prêmio bruto equivale a 43,35% da arrecadação total do sorteio da Mega. Dessa porcentagem:

• 35% são repassados entre os acertadores das seis dezenas sorteadas (Sena);

• 19% entre os acertadores das cinco dezenas (Quina);

• 19% entre os acertadores de quatro dezenas (Quadra);

• 22% ficam acumulados e são repassados aos acertadores das seis dezenas nos concursos de final 0 ou 5.

• 5% ficam acumulados para a primeira faixa do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Melhores sites para apostar na Mega Sena Online?

Nos dias de hoje, quem está interessado em apostar na Mega pode decidir se deslocar até uma agência lotérica ou fazer o jogo no conforto de sua casa ou em qualquer outro lugar. Para isso, basta contar com um dispositivo móvel e conexão com a internet.

Contudo, é importante destacar que essa atividade é exclusiva para pessoas com 18 anos completos! Jogue sempre com responsabilidade. Dito isso, confira a seguir dicas de sites para efetuar a sua aposta no próximo sorteio da Mega-Sena. Vamos lá?

Loterias Caixa

A Caixa Econômica Federal conta com um portal chamado Loterias Online que possibilita que qualquer pessoa maior de 18 anos jogue pela internet ou pelo aplicativo em todos os sorteios, inclusive os especiais, como Mega-Sena da Virada e Quina de São João.

A primeira coisa que você precisa fazer para apostar na Mega é fazer o download do aplicativo, disponível para dispositivos iOS e Android, ou acessar o site. Posteriormente, efetue login com sua conta da Caixa ou crie uma conta informando os seus dados pessoais.

Mega Loterias

O site Mega Loterias é outra alternativa para quem tem o costume de fazer sua fezinha com frequência, devido à grande variedade de jogos à disposição e à facilidade de ser comunicado dos resultados logo após os sorteios. Ou seja, o apostador não corre o risco de perder o bilhete e tampouco de deixar passar o prazo exigido legalmente para reivindicar o seu prêmio – quando for o caso.

E, claro, apostar também é muito simples e rápido. Inicialmente, você deve criar a sua conta, selecionar os seus palpites no quadro ou adotar a opção da Surpresinha para uma combinação automática. Na sequência, é só apertar em ‘Incluir Aposta’ para selecionar o seu palpite.

Selecione em quantos concursos quer concorrer com esse jogo, clique em ‘Finalizar a Aposta’ e pronto. Agora, é só efetuar o pagamento, esperar a data do concurso e boa sorte!

Testador

Outra facilidade que o portal Mega Loterias oferece é o Testador, onde é possível verificar quantas vezes suas dezenas foram sorteadas antes de apostar na Mega. Ou seja, esse simulador é um mecanismo em que você pode conferir todas as dezenas antes de definir a sua aposta.

Nesta ferramenta, dá para descobrir a quantidade de vezes que os seus números foram sorteados, analisar quais os números que mais saíram e as dezenas atrasadas da sua sequência. E a melhor parte é que esse testador é muito simples de ser utilizado e está à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana!

Prescrição do prêmio

De acordo com informações da Caixa, há um prazo oficial para que o vencedor possa ter acesso ao seu prêmio. Hoje, esse período é de 90 dias depois da data do respectivo concurso. Após esse tempo, a quantia é repassada ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).