Mário se despede da política e faz um balanço de sua carreira

VARGEM ALEGRE – O ex-prefeito de Vargem Alegre Neudmar Ferreira Campos, conhecido como ‘Mário’, de 61 anos, concedeu entrevista ao jornal Diário de Caratinga e conta um pouco de sua trajetória política e discorre sobre seus planos. Mário foi prefeito de Vargem Alegre por três mandatos e eleito duas vezes vereador.

A que o senhor credita a popularidade que alcançou na política?

Eu só tenho que agradecer a Deus e à população por ter confiado na gente por dois mandatos de vereador e três mandatos a prefeito cada dia. Minha votação sempre aumentou. A primeira eleição de prefeito eu ganhei com 94 votos. Já na segunda, que foi a minha reeleição, ganhei com mais de 500 votos. Na minha última eleição, que foi em 2016, venci com mais de 1.400 votos de frente. Primeiro eu tenho que agradecer a Deus e agradecer à população de ter confiado na gente. Procurei fazer um trabalho melhor a cada dia. Devo isso à população. Portanto, eu procurei fazer o melhor para retribuir a eles o que eles fizeram por mim. Todas as dificuldades, que nós sabemos que encontra hoje nosso país e o mundo, aqui não é diferente, mas graças a Deus nós chegamos até aqui com certa facilidade para administrar. Primeiro eu já tinha experiência de prefeito de dois mandatos, minha equipe também trabalhou comigo os oito anos da prefeitura e voltei com a experiência que tinha e a experiência da equipe. Nós conseguimos superar a crise, conseguindo fazer muitas coisas, então agradeço muito a minha equipe. Agradeço muito aos funcionários da prefeitura, todos eles trabalharam incansavelmente e muito mais a nossa população que tem confiado e tem acreditado no meu governo.

O senhor não tentou a reeleição mesmo com todas as pesquisas apontando que o senhor era o favorito. Quais são seus planos?

Primeiro é o seguinte, eu não quis a reeleição. Até falei isso quando ganhei a eleição, falei com meu grupo político que eu não seria candidato à reeleição. Estava mesmo definido a parar. Algumas pessoas perseguem a mim e minha família por conta do meu nome na política. Algumas pessoas que têm vontade de estar no poder pensam dessa forma, então achei melhor dar esta liberdade pra mim e minha família. Eu não serei mais candidato, encerrei minha carreira política. Graças a Deus a pesquisa apontava que a maioria das pessoas confiavam em mim. Só tenho que agradecer a Vargem Alegre.

Quais foram os melhores e os mais difíceis momentos durante seus mandatos?

Quando assumi a prefeitura, assumi dívidas com funcionários e fornecedores, convênios parados por falta de contrapartida, bloqueios, frota veículos e máquinas sucateadas, folha de pagamento muito alta, fomos criticados por cancelar vagas do concurso, mas o governo não tinha como arcar com este custo. Conseguimos colocar o município no caminho que deveria andar, pra isso nós tivemos um pouco de dificuldade no início, mas graças a Deus conseguimos superar e dar a volta por cima. Conseguimos entregar o governo em dia. Outra situação difícil foi a pandemia que pegou o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Tivemos muitas dificuldades, comerciante e população revoltados, precisamos tomar atitudes para o bem da população. Prioridade foi a população, comércio é importante tem que girar dinheiro e gerar empregos, mas precisamos olhar pela população. Dentro de um ano conseguimos colocar a administração nos trilhos certos. Fechamos o mandato com chave de ouro.

O senhor ficou conhecido por grandes obras. Quais seriam as principais?

Nos preocupamos com obras porque quando assumimos o município havia apenas de 10 a 20 por cento de calçamento e rede de esgoto, pegamos um município no chão e reerguemos. Fizemos redes de esgoto e rede pluvial, calçamos, ampliamos a avenida principal para 13 metros de largura, calçamos o restante, fizemos meio-fio e recapeamos. Temos convênio já pronto e licitado para melhorias e recapeamento em toda avenida, a Manoel Inácio, já tem as obras licitadas, aguardando apenas a autorização da Caixa para início das obras. Todos os bairros foram beneficiados. Através do deputado Ibrahim Abi-Ackel e convênio com a Funasa (Fundação Nacional de Saúde) realizaremos o sonho, não só meu, como da população, o tratamento de esgotos. Conseguimos o recurso, iniciamos a primeira etapa e o recurso está disponível para continuidade. Agradeço o empenho do deputado. Estou saindo com o meu sonho realizado que vou deixar está obra fantástica. Ainda entregamos ao município mais nove veículos zero quilômetro no final do mandato.

Qual mensagem o senhor deixaria para população de Vargem Alegre?

Gostaria de agradecer à população de Vargem Alegre, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim e pela minha família. O apoio e credibilidade deste povo foi essencial para o sucesso. Desejo um 2021 melhor do que todos os anos, aproveitem mais valorizem mais, porque a população de Vargem Alegre é muito boa. Graças a Deus eu só tenho que agradecer esse povo agradecer a todos e tenho a certeza que a próxima prefeitura que está assumindo vai fazer um dia um brilhante trabalho, já trabalhou comigo nos meus mandatos, conheço bem. Quero deixar muito claro, estou encerrando a carreira política, mas estarei ao lado do povo, estou à disposição para ajudar Vargem Alegre. Um grande abraço, forte abraço, muito obrigado a todos vocês. Obrigado de todo coração em meu nome e de minha família.