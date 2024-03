Atletas de CrossFit realizam treinão

CARATINGA – No último sábado (23), aconteceu no CT Caratinga, o treinão de lançamento do Maluquinho Games, evento de Cross Training, mais popularmente conhecido como CrossFit, que irá ser realizado no dia 20 de abril no ginásio da Unec II, a partir das 8h. “A competição em sua primeira edição já é considerada a maior do leste mineiro, com 227 atletas já confirmados”, informou a organização.

O evento irá contar com uma estrutura de nível nacional para a realização da competição. Kmaker, empresa que está presente nos maiores eventos de CrossFit do Brasil ficará responsável por montar toda a estrutura de competição.

“Na parte externa do ginásio, será montado uma praça de alimentação, com comidas, bebidas, açaí…entre outros, além do já citado, será montado um playkids e no final haverá um after com show de uma banda regional”, informou a organização.