Mais de 500 mulheres rurais participam do Simpósio da Cafeicultura das Matas de Minas

MANHUAÇU – Liderança, protagonismo, segurança e o potencial coletivo das mulheres do café foram temas das palestras feitas durante encontro que reuniu cerca de 500 mulheres de diversas cidades e comunidades rurais da região das Matas de Minas, em Manhuaçu, na última quinta-feira (24).

O Sindicato dos Produtores Rurais (SPR) de Manhuaçu é o principal articulador do evento, que acontece durante o Simpósio de Cafeicultura das Matas de Minas, e já é esperado pelas produtoras rurais.

O encontro mobiliza caravanas e associações de mulheres em busca de conhecimento e troca de experiências, como explicou a gerente de Mulher, Jovem e Inovação do Sistema Faemg Senar, Silvana Novais, que atuou na organização das primeiras edições.

“Iniciamos esse movimento para incentivar as mulheres a participarem desse espaço dedicado à cafeicultura, se capacitarem e reconhecerem o papel fundamental que elas têm, inclusive na qualidade dos cafés das Matas de Minas” Silvana, ainda destacou que o sucesso do evento, hoje grandioso, se deve à persistência do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu e da antiga mobilizadora, Izaura Paixão.

A atual agente de desenvolvimento rural do Sindicato, Patrícia Sad, acredita que “o legado do trabalho está sendo mantido e que é uma honra receber as mulheres para esse momento de troca, aprendizado e confraternização”. O anfitrião e presidente do SPR do município, Antônio Teodoro Dutra, recepcionou as produtoras, acompanhou as palestras e reforçou que as portas da entidade estão sempre abertas para as mulheres e os jovens.

União

Iniciante na cafeicultura, Andreia Mírian Araújo, de Orizânia acredita que o encontro é como o café que “desperta o corpo e abraça a alma”. Para ela a melhor parte foi “a oportunidade de conhecer outras mulheres e suas realidades”. Andreia foi ao evento acompanhada de produtoras e da secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Orizânia, Gracilaini Lanzarini. “Este é um momento de inspiração e de valorização do papel da mulher na comunidade”, comentou Gracilaini.

A vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Divino, Viviane Cunha, reforçou que o dncontro é fruto da união de diversas entidades em prol das mulheres do café. “Esse evento é para mostrar que nós, mulheres do café existimos, fazemos a diferença e estamos buscando conhecimento constantemente”.