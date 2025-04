Vendas da Páscoa foram positivas para mais de 70% dos comerciantes

DA REDAÇÃO – Pesquisa Monitor de Vendas Páscoa 2025, realizada pelo Núcleo Estudos Econômicos e de Inteligência & Pesquisa, mostra que 76,4% dos estabelecimentos do estado tiveram resultados iguais ou melhores, neste ano, em comparação com a Páscoa do ano passado. Para 70,1% dos empresários, as vendas atenderam às expectativas.

Conforme 38,2% dos entrevistados, as vendas deste ano foram iguais às do ano passado e de acordo com 38,2% foram melhores totalizando 76,4%. Para 23,6% dos estabelecimentos, as vendas foram piores.

Entre os que registraram aumento nas vendas em relação a 2024, não houve uma faixa de variação percentual que se destacasse, mas houve uma concentração significativa de empresários com crescimento entre 10,0% e 40,0%. Já entre as empresas que registraram queda nas vendas, a redução média ficou entre 10% e 37,8%.

De acordo com Fernanda Gonçalves, economista da Fecomércio MG, “os resultados foram promissores, o comércio soube aproveitar a festividade da Páscoa para promover seus produtos por meio de diversas ações para obter melhores vendas. Com isso 76,4% das empresas apresentaram resultados iguais ou melhores do que em 2024, acrescido a isso, mesmo os empresários que enfrentaram queda, apresentaram impactos moderados. Demonstrando a importância da diversificação de produtos e de ações para maximizar as oportunidades de fidelizar clientes e aumentar as vendas em datas comemorativas”, esclarece Gonçalves.

Foram consultadas 157 empresas varejistas mineiras entre os dias 22 e 24 de abril, as mesmas que participaram da pesquisa Expectativa de Vendas Páscoa 2025, também realizada pela Fecomércio MG.

Os estabelecimentos pesquisados foram: minimercados, mercearias e armazéns hipermercados/supermercados, açougues e peixarias, padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes, bebidas e hortifrutigranjeiros.