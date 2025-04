Arma de fogo e munições são apreendidas no bairro Coqueiro

MANHUAÇU – Na tarde deste domingo (28), no bairro Coqueiro, em Manhuaçu, uma ação de patrulhamento resultou na apreensão de uma arma de fogo e diversas munições.

Durante a abordagem ao indivíduo, um homem de 20 anos, conhecido no meio policial por envolvimento com grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas, foram encontrados UM revólver calibre .38, 11 munições intactas do mesmo calibre e um coldre.

A ação culminou no encaminhamento do material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil onde serão tomadas demais providências.