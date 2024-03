Lixo, um desafio em Caratinga

Materiais diversos descartados em locais proibidos e necessidade de conscientização sobre a coleta

CARATINGA- O descarte do lixo é um desafio em Caratinga. Quem passa pelas ruas da cidade observa em alguns pontos materiais diversos descartados em locais proibidos. De móveis a eletrônicos, roupas, calçados, materiais de construção ou móveis inutilizados.

Na rua Coronel Galdino Pires, centro de Caratinga, apesar da placa da Secretaria de Meio Ambiente, alertando a proibição de jogar lixo e entulho no local, nesta terça-feira (5), o DIÁRIO flagrou grande quantidade de materiais no local. Na rua Sebastiana Maria de Jesus, bairro Nossa Senhora Aparecida, restos de móveis e lixos jogados fora do ponto de coleta. De acordo com moradores, faltam lixeiras para comportar o volume de lixo da localidade, mas, também há a questão da conscientização da população sobre os entulhos.

Conscientizar a população sobre a importância de uma cidade limpa, também enfrenta desafios em relação à coleta de lixo nas ruas. A Prefeitura orienta que a população coloque o lixo próximo do horário de passagem do caminhão. Também é importante separar o lixo seco do lixo úmido, pois, Caratinga conta com o serviço de coleta seletiva.

Restos de materiais de construção e móveis devem ser descartados através de empresas que realizam coleta de entulhos. Aquelas pessoas que virem qualquer descarte irregular podem realizar a denúncia através do telefone (33) 3329-8051.

Confira os horários de coleta de lixo em Caratinga: