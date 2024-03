Polícia Civil de Inhapim prende suspeito de atear fogo na companheira enquanto ela dormia

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por intermédio da Delegacia de Polícia em Inhapim, efetuou o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em desfavor um homem, 37 anos, apontado como suspeito de tentativa de feminicídio praticado contra a companheira, de 36 anos, enquanto ela dormia. Consta no inquérito policial que no último dia 24, no Córrego Bela Fama, em Inhapim, o casal teria consumido bebida alcoólica e, posteriormente, a mulher teria ido dormir. Após alguns minutos, o investigado se apoderou de um galão de gasolina, derramou o líquido inflamável sobre a vítima e ateou fogo. As apurações demonstraram que o investigado tem longo histórico de violência doméstica contra a vítima durante o relacionamento, mas a mulher não buscava providência policial por medo de represálias e por conta dos filhos. De acordo com a ofendida, o investigado é agressivo e já a agrediu diversas vezes com socos, chutes, tentativa de enforcamento, dentre outras agressões.

Restou apurado, ainda, que o suspeito já tinha ameaçado atear fogo na vítima, sendo que a promessa foi efetivamente cumprida no momento em que a mulher estava dormindo, oportunidade que ele teria assistido às chamas consumir o corpo da mulher, a qual conseguiu apagá-las no chuveiro e fugir em busca de socorro pelos familiares.

A mulher teria caminhado cerca de quatro quilômetros a pé em busca de ajuda e o suspeito empreendido fuga para região de mata. A ofendida teve queimaduras de segundo grau em 40% do corpo e ainda se encontra internada.

O suspeito é investigado por tentativa de homicídio com quatro qualificadoras: motivo torpe, meio que dificultou a defesa da ofendida, emprego de fogo e por ter sido praticado contra a mulher por razões das condições do sexo feminino.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido e o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da justiça. As investigações serão encerradas nos próximos dias.