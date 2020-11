Live fomenta reflexão sobre o “Dia da consciência Negra”

CARATINGA – Conhecer, dialogar, sensibilizar-se com a história de vida das pessoas, refletir e buscar entender a raiz dos dilemas sociais são algumas das formas para se combater o preconceito e a discriminação, e por consequência propor uma vida em sociedade ancorada em valores essencialmente humanos: como o respeito e a promoção da dignidade humana.

Nessa direção, a Live quer fomentar a análise sobre as questões que envolvem a vida dos negros no Brasil e ao mesmo tempo incentivar novas percepções e perspectivas. Participam da Live a professora e ex-diretora da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, Simone Aparecida de Sousa Capperucci; o radialista e articulista Rogério Silva; o professor do Instituto Federal de São Paulo. Marival Baldoino de Santana; e como mediador o professor Walber Souza.

A Live acontecerá às 17 de hoje e será transmitida pelas redes sociais. Para participar da Live acesse um dos links abaixo:

Canal do YouTube do Walber: https://www.youtube.com/c/ProfessorWalbão

Canal do Facebook do Walber: https://www.facebook.com/walber.souza.3