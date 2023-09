Lítio, Empresa Americana assina contrato com geração de quase mil empregos em Araçuaí, Itinga e Diamantina

Vale do Lítio II

Grupo Atlas vai investir R$ 1 bi, com benefícios diretos para mineiros que vivem em Araçuaí, Itinga, Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, para a exploração de lítio, e a exploração de outros minérios em duas cidades da região central do estado, São Domingos do Prata e Rio Piracicaba

DA REDAÇÃO – O Governo de Minas assinou um protocolo de intenções com o Grupo Atlas, empresa que vai investir R$ 1 bilhão em cinco cidades do interior do estado. A maior parte do investimento será destinada para o Vale do Lítio, na região do Jequitinhonha. O restante será investido nas extrações de minério de ferro e rochas ornamentais de quartzito na região Central do estado. Somados, os projetos devem gerar cerca de 1,2 mil novos empregos nas regiões impactadas.

Segundo o protocolo de intenções, o grupo vai investir R$ 750 milhões por meio da Atlas Lithium na extração de lítio, em um volume de 300 mil toneladas por ano. As áreas estão localizadas nos municípios de Itinga e Araçuaí, dentro do Vale do Lítio, que possui a maior concentração desse mineral no Brasil. Somente neste projeto serão cerca de mil empregos gerados, sendo 400 diretos.

O governador Romeu Zema assinou o protocolo de intenções. Para ele, os investimentos cumprirão todas as obrigações ambientais e vão mudar a realidade da região.

De acordo com o CEO da Atlas Lithium, a empresa deve se instalar em tempo recorde na região. “Temos um modelo de planta que será trazido pronto para o Brasil e montado no local. Desta forma, nossa expectativa é iniciar a operação em maio de 2024. Mas, antes disso, nós já estaremos gerando empregos na região com a parte de montagem e instalação”, ressaltou.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni