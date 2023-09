Menor apreendido por tráfico em Piedade de Caratinga.

PIEDADE DE CARATINGA – No final da manhã desta terça-feira (26), um menor, 17 anos, foi apreendido por tráfico de drogas na rua Senador Firmino, bairro São José, em Piedade de Caratinga.

A equipe da Polícia Militar, ao realizar visita de conflitos interpessoais envolvendo infratores do bairro São José, efetuou buscas no imóvel, onde localizou uma balança digital, três tabletes, três barras e 81 buchas de maconha.

Conforme a PM, o adolescente é envolvido com o tráfico de drogas e homicídio em Piedade de Caratinga. Ele foi conduzido para delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.