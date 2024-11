Lições Na Roça E Na Cidade-I

Como assim: O FRACO É FORTE?

Imagine uma planta crescendo em meio ao deserto, onde o calor é sufocante e a água é escassa.

O que ela faz para sobreviver?

Ela desenvolve raízes profundas, que buscam nutrientes e umidade onde outros nem tentariam. Sua fraqueza aparente – estar em um ambiente hostil – é o que a torna RESISTENTE. Essa planta nos ensina que, na vulnerabilidade, há espaço para algo maior agir: a adaptação, ou uma força oculta que só aparece na dificuldade!

No reino animal, vamos observar uma borboleta.

Como ela está antes de lançar-se para o primeiro voo?

Completamente indefesa. Ela passa pelo estágio do casulo, e enfrenta uma luta interna, rompendo as barreiras que a prendem. É justamente essa FRAQUEZA INICIAL que fortalece suas asas. Sem o esforço para sair do casulo, ela jamais teria a força necessária para voar. A fraqueza NÃO É O FIM, mas um meio para um propósito maior.

E nós? Quantas vezes nos sentimos como o deserto ou como a borboleta presa?

A fraqueza é desconfortável, mas ela nos convida a ir além das aparências.

Quando reconhecemos nossas limitações, abrimos espaço para algo superior operar em nós. Assim como as raízes buscam a água no profundo e a borboleta aprende a voar pelo esforço pessoal, NÓS TAMBÉM encontramos força ao encarar nossos desafios com coragem e fé.

Curiosamente, a força mais poderosa NÃO PRECISA SER ruidosa ou imponente. Pense agora numa pequena semente. Ela parece frágil, quase insignificante, mas carrega dentro de si o potencial para se tornar uma árvore que resiste a tempestades.

O segredo? A semente precisa ser enterrada e quebrada para liberar a vida que carrega.

Então, que lição extraímos? A verdadeira força não se manifesta na ausência de fraqueza, mas na capacidade de permitir que algo maior atue através dela.

Se até na natureza encontramos exemplos de como transformar vulnerabilidades – fraquezas – em resistência, por que seria diferente conosco?

A força – sim, a sua e a minha força – se aperfeiçoa (isto é, se torna perfeita!!!) na fraqueza porque é nesse espaço que o extraordinário pode acontecer.

Para você, amiga, amigo, uma boa semana, e uma reflexão edificante!

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum; E-mail: [email protected]