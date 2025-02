Lançamento do livro “Paixões Fulminantes” no Casarão das Artes

CARATINGA – No último sábado (8), o Casarão das Artes, em Caratinga, foi palco do lançamento do livro “Paixões Fulminantes”, do escritor Francisco Evandro de Oliveira. O evento, promovido pelo projeto Ver Arte, idealizado por Verônica Moreira, também contou com recital de poesias e apresentação musical, enriquecendo ainda mais a noite dedicada à arte e à literatura.

“A história do Projeto VER-ARTE teve início em 2022, durante uma reunião da Academia Cruzeirense de Letras (ACL), na época presidida pelo escritor e produtor cultural Pietro Costa. Na ocasião, surgiu a sugestão de que os membros da Academia desenvolvessem projetos de entrevistas e programações culturais para destacar a relevância do trabalho da instituição, sediada em Brasília-DF. Inspirada por essa ideia, iniciei na internet as lives de entrevistas ‘VER-ARTE com Verônica Moreira’. Desde então, o projeto ganhou ampla visibilidade entre poetas, escritores, músicos e artistas de diversas partes do Brasil. Foi assim que percebi a importância do VER-ARTE como um espaço de valorização artística e cultural, proporcionando oportunidades para que artistas divulgassem seus trabalhos”, conta Verônica Moreira.

Francisco Evandro veio do Rio de Janeiro especialmente para o lançamento da obra. Com uma trajetória literária extensa, ele é autor de 98 livros, dos quais 52 já foram publicados. Sua relevância na literatura também é notável, sendo membro de 16 academias de letras, incluindo dez no Brasil e seis no exterior: exterior: duas na França, duas na Itália, uma no Chile e uma no Reino Unido. Ao longo de sua carreira, recebeu mais de 70 comendas, premiações e medalhas. “É um prazer enorme estar aqui, na terra de grandes nomes e referências da cultura brasileira”.

Além do lançamento do livro, a noite foi marcada por homenagens aos participantes do Catálogo Literocultural Ver-Arte, que reconheceu personalidades e instituições que se destacaram na cena cultural de Caratinga ao longo de 2024. Entre os homenageados esteve a UNEC TV, que recebeu a homenagem pelo compromisso com a valorização da cultura e da literatura brasileira.