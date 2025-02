Semana D mobiliza cidades mineiras para agendamento da troca da parabólica tradicional pela digital

A ação vai ser realizada nos municípios de São João das Missões, Manhuaçu, Caratinga e Nepomuceno

CARATINGA – Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, quatro cidades de Minas Gerais vão receber a Semana D, uma grande mobilização para orientar e agendar a substituição de antenas parabólicas tradicionais pela nova parabólica digital.

A ação vai ser realizada nos municípios de São João das Missões, Manhuaçu, Caratinga e Nepomuceno e tem como público-alvo as famílias de menor renda, inscritas em programas sociais do Governo Federal.

A iniciativa é uma parceria entre a Siga Antenado e a Secretaria de Assistência Social dos municípios, com o objetivo de garantir que essas famílias possam realizar a troca de forma gratuita, possibilitando acesso a um sinal de TV digital com melhor qualidade.

A nova parabólica digital oferece uma série de vantagens, como imagem e som de alta qualidade, além de mais de 80 canais, incluindo os regionais, todos de graça.

Para ter direito ao benefício, a família precisa atender a dois critérios: estar inscrita no CadÚnico e ter uma parabólica tradicional instalada e em funcionamento na residência.

Durante a Semana D, equipes especializadas estarão em pontos estratégicos para orientar e realizar o agendamento, promovendo a inclusão digital dessas comunidades. Para isso, a mobilização contará com campanhas informativas e ações presenciais em centros de assistência social e áreas de grande circulação.

Sobre a Siga Antenado

A Siga Antenado é uma entidade não-governamental e sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel para apoiar a população na migração de tecnologia. Em todo o país, mais de 4,7 milhões de famílias já foram beneficiadas com o kit com a nova parabólica digital.

Para saber como funciona o programa, basta acessar o site sigaantenado.com.br ou ligar para 0800 729 2404, tendo em mãos o CPF ou o NIS (Número de Identificação Social).

Confira o cronograma e os locais de atendimento em cada região:

Regional 01 – São João das Missões

● Divulgação e mobilização: 17 a 19/02

● Agendamentos: 20/02

● Locais de atendimento: CRAS Cidade, CRAS Sumaré I e posto avançado da Aldeia Brejo Mata Fome

● Horário: 08h às 16h

Regional 02 – Manhuaçu

● Divulgação com carro de som: 15, 17 e 18/02

● Plantão de agendamento: 18 e 19/02

● Local: CRAS Central – Monsenhor Gonzalez, 498, Centro, CEP: 36900-028

● Horário: 9h às 16h

Regional 03 – Caratinga

● Datas: 20 e 21/02

● Horário: 08h às 17h

● Locais:

1. CRAS Esplanada – Rua Geraldo Cevidanes, 50

2. CadÚnico – Rua João Pinheiro, 271ª

Regional 04 – Nepomuceno

● Divulgação com carro de som: 15, 17 e 18/02

● Plantão de agendamento: 19 e 20/02

● Local: CRAS Unidade Vila Esméria – Rua João Pereira Neto, 574, Vila Esméria

● Horário: 9h às 16h

Para mais informações sobre a mobilização e como realizar o agendamento, os interessados podem procurar os pontos de atendimento ou entrar em contato com os CRAS de suas regiões.