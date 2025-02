Com novas cores e mudança no giroflex, PM apresenta viaturas que já serão usadas no Carnaval

Alteração da plotagem dos demais 9 mil veículos da corporação será feita “aos poucos”

A Polícia Militar recebeu 123 novas viaturas. O modelo Renault Duster com nova identidade visual foi apresentado nesta quinta-feira (13). Além da mudança nas cores, os carros vão contar com novo sistema de iluminação giroflex. Os veículos já estarão disponíveis para reforçar as ações de segurança da corporação durante o Carnaval 2025.

Os recursos para aquisição das viaturas foram direcionados a partir de emenda parlamentar. O valor não foi informado. A nova frota tem como objetivo uniformizar a identidade visual das viaturas com as cores cáqui e preta, as mesmas utilizadas nos fardamentos.

A mudança, segundo a PM, visa a aprimorar a segurança dos policiais, já que as viaturas agora contam com faixas refletivas em toda a extensão, facilitando a identificação do serviço pela população.

Nova iluminação tem padrão internacional

O novo sistema de iluminação giroflex utiliza a cor azul para ações de prevenção e a vermelha para emergências policiais. A mudança segue padrão internacional e foi escolhida com base em estudos que visavam identificar aspectos de melhoria tanto na padronização visual.

A frota atual da PM é composta por aproximadamente 9,7 mil veículos. A alteração da plotagem das demais viaturas será adotada aos poucos, durante a renovação regular da frota, sem nenhum gasto adicional para esta finalidade.

Segurança será reforçada no Carnaval

Segundo a PM, 100% do efetivo vai reforçar o policiamento durante o Carnaval, tanto nas cidades com festas quanto nos locais com atrações para descanso. Além disso, drones com tecnologia avançada serão utilizados para monitoramento.

