Lançado o Projeto Cinema na Comunidade no Casarão das Artes

CARATINGA – Na última terça-feira (18), o programador cultural e membro do Coletivo Arte Cine, Vinícius Faria, lançou o site do Projeto Cinema na Comunidade no Casarão das Artes em Caratinga. A projeto leva cinema, teatro e música para comunidades isoladas, pequenos municípios, escolas públicas, entidades sem fins lucrativos, praças e espaços carentes de atividades culturais em todo o Estado de Minas Gerais.

Há mais de uma década em atividade, o projeto já atendeu dezenas de cidades e conta com o aval e reconhecimento do público regional, além de entidades de apoio e incentivo cultural. “Com o apoio da Fundação Renova, o projeto se tornou ainda mais abrangente no último ano, alcançando cada vez mais crianças e adolescentes”, explica Vinícius Faria.

O novo site será uma vitrine exclusiva para expor as atividades do projeto e tornar as ações comunicativas mais dinâmicas e completas. Além da presença do projeto nas redes sociais, a presença na internet será reforçada com o novo site.

O projeto tem como objetivo levar cultura para regiões carentes e promover o acesso à arte e à educação para todos. Desde o seu início, tem conseguido alcançar milhares de pessoas e transformar a vida de muitas comunidades.

“Para saber mais sobre o projeto e suas atividades, visite o site oficial do Projeto Cinema na Comunidade: www.cinemanacomunidade.com.br. Apoie essa causa e ajude a tornar a cultura mais acessível para todos!”, finaliza Vinícius Faria.