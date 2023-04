Funcime promove conexão entre jovens e empresas

Instituição comemora o Dia Internacional do Jovem Trabalhador e a Semana da Aprendizagem Profissional

CARATINGA- A Fundação Educacional Cidade dos Meninos (FUNCIME) está promoveu nesta segunda-feira (24), o 1º Café Jovem Aprendiz Empresarial com o tema sociedade 4.0, conectando os jovens ao futuro. O evento aconteceu no Auditório Professor Celso Simões Caldeira do Centro Universitário de Caratinga (Unec).

Bianca Rodrigues, diretora do Programa de Trabalho Aprendiz da Funcime, destaca que a instituição comemora o Dia Internacional do Jovem Trabalhador e a Semana da Aprendizagem Profissional. “A Funcime resolveu fazer o 1° Café Jovem Aprendiz, com intuito de mostrar para esses jovens a importância que eles têm no mercado de trabalho e que o mercado de trabalho tem para eles também. Chamamos as empresas parceiras, que já trabalham com a aprendizagem, mas, temos também algumas empresas que ainda não são parceiras, mas temos muito interesse que venham a se tornar, afinal de contas é uma mão de obra qualificada e sabemos da dificuldade hoje em dia”.

Sociedade 4.0 envolve tecnologia, integrando o mundo digital ao físico. Felipe Araújo, presidente da Funcime, explica que parcerias são fundamentais com temas interessantes para qualificação dos jovens. “Pra nós é um momento de gratidão por esse momento que estamos vivendo com nossos assistidos. Agradecer também a parceria que temos com a Prefeitura de Caratinga, através do nosso prefeito Dr. Welington, que tem tido um olhar sempre atento aos nossos assistidos e sem hesitar, tudo que pedimos para benefício de nossos assistidos, ele de prontidão tem nos atendido. Hoje estamos podendo mostrar para a sociedade e empresários de Caratinga, a importância em ter um jovem aprendiz em suas empresas, quais os benefícios e o olhar social, pois, estão contribuindo na vida de cada um deles”.

Asafe Verly conquistou o primeiro emprego através da instituição e destaca a importância do trabalho desenvolvido. “Entrei na Funcime em 2019. Foi muito importante pra mim, tanto na comunicação, interagindo com as pessoas, como no mercado de trabalho. É como se fosse uma segunda casa pra mim. Essas palestras são muito importantes porque tornam esses conhecimentos acessíveis para todos os assistidos, o que contribui ainda mais na formação profissional”.

Analicy Ribeiro, que também é assistida pela Fundação, acredita no incentivo que é dado aos jovens. “A Funcime é uma oportunidade que o jovem tem de começar a ser integrado no mercado de trabalho. É uma oportunidade muito grande de aprendizado. É sempre bom aprender, estar atento às coisas que estão acontecendo no mundo atualmente”.

José Carlos, coordenador do curso de Administração do Centro Universitário de Caratinga (Unec) enfatiza a importância da mão de obra da Funcime para o mercado de trabalho. “Como toda instituição de ensino, tem a função justamente de contribuir com a qualificação e aperfeiçoamento destes alunos. E através do curso de Administração estamos promovendo uma participação com as empresas buscando dar emprego para essas pessoas, mostrando o caminho. A gente vê o brilho nos olhos deles, essa vontade de estar começando no mercado de trabalho. A empresa também tem a sua função social, de gerar esse primeiro emprego, dar oportunidade a esses jovens, que serão os grandes profissionais de amanhã”.