Julho Amarelo: Ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais

CARATINGA- A campanha Julho Amarelo tem como objetivo fortalecer as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais.

A Prefeitura de Caratinga, através das equipes do Serviço de Atenção Especializada- SAE, Departamento de Promoção da Saúde e Unidades Básicas de Saúde, está realizando ações em diversas instituições do município, com a proposta de chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce, do tratamento e, principalmente, das ações que visam a prevenção da doença.

Marcos Vinícios da Silva, coordenador do SAE destaca os trabalhos que já foram realizados. “Hepatites virais são lesões causadas no fígado por medicamentos, vírus, uso de álcool, entre outros. Estamos no Asilo Monsenhor Rocha realizando a testagem dos internos, fizemos também a testagem dos internos da Associação Mãe Admirável e da Asadom”, explica

As ações serão encerradas no próximo sábado (30), durante a Feira Municipal, onde será realizada a testagem rápida de todos aqueles que tiverem interesse de forma gratuita. “É muito importante a prevenção e diagnóstico das hepatites virais, uma vez que hepatites virais são a maior causa de câncer no fígado atualmente no Brasil. Muito importante se prevenir, a questão da vacinação também das hepatites e o tratamento, caso o paciente seja diagnosticado. O Serviço de Atenção Especializado oferece ainda todo esse suporte para os pacientes portadores”, destaca Marcos.

Vale ressaltar que o teste pode ser feito, também, no SAE, situado à Rua Princesa Isabel, 180, centro, mediante agendamento realizado através do número (33) 3329-8057.