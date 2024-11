Jovens garantem recursos para Pagamento por Serviços Ambientais em Divino e são premiadas na Maratona Faemg Jovem

DIVINO – A iniciativa de cinco jovens lideranças agrícolas de Divino, assegurou benefícios para o produtor que preserva o meio ambiente. As leis municipais, de 2003, que tornaram as comunidades de Árvore Bonita e Bom Jesus de Divino em Área de Proteção Ambiental Municipal (APAM) ganharam um artigo garantindo que os produtores rurais desses territórios sejam pagos por suas iniciativas de cuidado com os recursos naturais.

O aditivo determina que pelo menos 50% dos recursos arrecadados pelo município provenientes da APAM, como o ICMS ecológico, deverão ser investidos em ações de conservação do solo, água e reflorestamento, por meio de Programa de pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

Para as jovens que mobilizaram a proposta com apoio do Sindicato dos Produtores Rurais de Divino, a conquista representa um avanço para o município.

A vice-presidente do Sindicato de Divino e agente de desenvolvimento rural (ADR), Viviane Cunha destaca que o empenho coletivo fez a diferença. “Mostramos que é possível destinar recurso público ao PSA e ao produtor rural que é quem realmente preserva o meio ambiente”.

Atualmente o município está preparando o seu Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Também por meio de iniciativa da juventude o Sindicato realizou um Dia de Campo, em agosto, sobre o tema que reuniu dezenas de produtores e especialistas a fim de enriquecer o processo de construção coletiva. “Trouxemos uma solução inovadora e queremos que ela sirva de modelo para outros municípios”, afirmou Viviane.

Iniciativa premiada na Maratona Faemg Jovem

Com o aditivo às leis municipais a equipe chamada “Liderança Agro”, formada pelas jovens Magna Lourenço, Raquel Cunha, Junia Maressa, Ana Carolina Borges e Danúbia Abreu foi a vice-campeã da Maratona Faemg Jovem 2024. Com o segundo lugar, elas levaram para casa o prêmio de R$3 mil e dois notebooks.

Para Magna, que é filha de produtores rurais e secretária no Sindicato dos Produtores Rurais de Divino, participar da Maratona foi transformador. “Com os eventos nós fortalecemos o relacionamento com os produtores rurais e com o poder público e mostramos a nossa capacidade de fazer acontecer”.

Ela destacou ainda que o processo formativo da Maratona encorajou a equipe 100% feminina e as incentivou a atuarem como líderes representando os produtores rurais e o agro. “É gratificante ver a nossa capacidade reconhecida”, conclui a jovem que pretende seguir empenhada das causas que envolvem a agropecuária no município, especialmente o andamento do PSA.

Mais sobre a Maratona Faemg Jovem

Com o tema “Pensar globalmente, agir localmente”, a 2ª edição da Maratona Faemg Jovem reuniu 67 equipes de todo o estado de Minas Gerais. Foram mais de 400 inscritos cerca de 12 mil pessoas impactadas. A Maratona Faemg Jovem, promovida pelo Sistema Faemg Senar, tem como objetivo aproximar os jovens dos sindicatos rurais e do agronegócio, buscando formar futuros líderes para o setor.