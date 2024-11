Pés de maconha apreendidos em Pedra Bonita

PEDRA BONITA – A Polícia Militar apreendeu nesta terça-feira (26) pés de maconha na rua do Rosário, em Pedra Bonita. Um indivíduo, 34 anos, foi preso pelos militares.

A PM deslocou para verificar informações dando conta que um indivíduo estaria praticando tráfico de drogas. Foi feito contato na residência do autor e durante as buscas foram localizadas quatro porções de maconha, uma balança de precisão, além de cinco pés de maconha plantados em uma horta no fundo do quintal.

Diante dos fatos, o autor e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para demais providências.