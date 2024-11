Thairone Veras é ouro no Frente a Frente Open

DA REDAÇÃO – O atleta manhuaçuense Thairone Veras Barbosa, da Escola Novo Tigre de Taekwondo, voltou a brilhar em mais uma competição de alto nível, e encerrou sua temporada de 2024 em grande estilo. Durante competição realizada neste domingo (24), no Frente a Frente Open, em São Paulo, Thairone Veras Barbosa conquistou o primeiro lugar na categoria adulto, até 58 quilos, após vencer duas lutas com maestria.

Com essa vitória, ele adiciona mais uma medalha de ouro ao seu currículo, consolidando como um dos grandes nomes da sua categoria. Thairone mostrou muita dedicação e técnica. “Essa medalha de ouro é fruto de todo o trabalho, que ele vem realizando ao longo do ano. Para o ano de 2025, a expectativa é de grandes conquistas”, destacou Maikron Barbosa, técnico e professor da Escola Novo Tigre. A Escola Novo Tigre celebra mais essa conquista de Thairone Veras sempre determinado em suas competições, acredita em seu potencial e, com a filosofia que valoriza a perseverança, a integridade, o autocontrole, a cortesia, o respeito e lealdade. Assim, o atleta fecha o ano de 2024, com uma trajetória marcada por grandes resultados e muita determinação, já planejando o ano de 2025.

Eduardo Satil / Fotos e informações: Maikron Barbosa