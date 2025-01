Um jovem de 21 anos de idade está entre os deportados dos Estados Unidos, no primeiro voo que trouxe imigrantes ilegais na era Trump para o Brasil. O fato foi revelado por uma reportagem do UOL.

“Eliana Campos e o marido Daniel também estão ansiosos pelo desembarque do voo. Eles aguardam a chegada do sobrinho de 21 anos, que é de Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais. “Estou apreensiva. Ele ficou preso por quase três meses e ficamos muito tempo sem notícias”, disse Eliana.