Janeiro Branco: Mês de conscientização sobre a saúde mental

CARATINGA- O mês é dedicado ao Janeiro Branco, uma campanha que visa conscientizar a população sobre a importância da saúde mental e emocional. Neste ano, a Prefeitura de Caratinga se une a essa iniciativa, promovendo ações e atividades que buscam disseminar informações cruciais sobre o cuidado com a mente e o bem-estar psicológico.

O propósito principal da campanha é quebrar tabus e estimular o diálogo em torno das questões relacionadas à saúde mental. A ideia é promover a reflexão sobre a importância de cuidar da mente, assim como cuidamos do corpo, enfatizando que a saúde mental é um aspecto fundamental para a qualidade de vida.

Durante todo o mês, a Prefeitura de Caratinga está organizando uma série de atividades e eventos para engajar a comunidade local na causa da saúde mental.

A maioria das atividades coletivas acontecem no Casa Ziraldo de Cultura, porém também haverá diversas ações nas Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) e Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) da Rede de Atenção em Saúde (RAS) do município de Caratinga. Acontecerão diversas ações de “Educação em Saúde” por meio de rodas de conversas, orientações nas salas de espera, palestras, capacitações, sessão cinema, entre outras atividades desenvolvidas por psicólogos e demais profissionais de saúde com foco na temática “Saúde Mental”.

A programação teve início na terça-feira (9) com sessões de cinema e palestra com o tema “Uso das Práticas Integrativas e Complementares as Saúde Mental” com o psicólogo Fabrício Bomfim de Freitas, tendo como público-alvo agentes comunitários de saúde e auxiliares de serviços gerais.

O evento segue ao longo do mês de janeiro. Confira a programação:

Dia 11 de Janeiro

15h – Palestra: “Uso das Práticas Integrativas e Complementares as Saúde Mental” com o Psicólogo Fabrício Bomfim de Freitas

Público-alvo: Agentes Comunitários de Saúde, Auxiliares de Serviços Gerais.

Local: Casa Ziraldo de Cultura

15h – Palestra: “Janeiro Branco: Reflexões Sobre o Otimismo” com a Psicóloga Cristiane Peixoto

Público-alvo: Servidores da Policlínica Municipal de Caratinga, do Serviço de Atenção Especializada (SAE) da Unidade de Saúde da Mulher e da Criança.

Local: Policlínica Municipal

Dia 12 de Janeiro

14h – Palestra: “Prevenção da Síndrome de Burnout” com a Psicóloga Maíra Andrade de Oliveira Reis.

Público-alvo: Coordenadores de Unidades de Saúde na Atenção Primária e Especializada.

Local: Casa Ziraldo de Cultura

Dia 18 de Janeiro

09h – Palestra: “Uso das Práticas Integrativas e Complementares as Saúde Mental” com a Psicóloga Cristiane Peixoto.

Público-alvo: Equipe Multiprofissional dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPs

Local: Casa Ziraldo

Dia 19 de Janeiro

Panfletagem no centro comercial e divulgação de vídeo educativo através das redes sociais da Prefeitura de Caratinga.