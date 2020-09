INSS: Governo Federal faz vistoria e autoriza retomada de Perícia Médica em Caratinga

DA REDAÇÃO- O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou as inspeções nas salas de atendimento de perícia médica das agências. A medida tem como objetivo verificar se os locais estão adequados para a volta das atividades, cumprindo as solicitações feitas pela Perícia Médica Federal.

No primeiro dia de reabertura das agências, que ocorreu no dia 14, pessoas que buscaram atendimento agendado de perícia médica em Caratinga enfrentaram dificuldades. No entanto, de acordo Portal Covid do INSS, a agência local foi vistoriada e há um relatório que autoriza a realização deste serviço. Durante a visita, os relatórios de adequação e cumprimento de itens são preenchidos pelas equipes para reforçar a segurança do trabalho feito pelo INSS.

Há dois tipos de checklist: o primeiro relacionado a medidas de proteção da Covid-19 e o segundo que trata de itens estruturais. No primeiro checklist, se um item não estiver cumprido, aquela agência não abre. Já no segundo, alguns itens estruturais são indispensáveis para a abertura, outros não são indispensáveis, mas serão adequados.

No checklist de conformidade covid-19, a agência local atendeu a todos os requisitos, tendo apenas uma observação quanto à limpeza, higienização e desinfecção do consultório que, apesar de a princípio ter sido considerada adequada, “o item merece melhor análise por parte da administração central considerando o aumento de atividades que podem comprometer a eficiência do serviço de limpeza”.

São quatro salas de perícia. No checklist de estrutura da agência, em todas foram apontadas a falta de lanterna com pilha, abaixador de língua, termômetro e régua milimetrada. Ainda assim foram consideradas adequadas para retomada do atendimento presencial pela Perícia Médica Federal. A aquisição dos itens não considerados impeditivos será solicitada ao Serviço de Logística.

Atendimento Presencial: agendamento

Devido às medidas de segurança adotadas por causa do coronavírus, as agências do INSS ficaram fechadas por mais de cinco meses. A reabertura das atividades está sendo gradual e segura; por isso, o atendimento é exclusivo para quem fizer agendamento. Os segurados sem horário na agenda não serão atendidos para evitar aglomerações dentro e fora das agências.

Uma vez feito o agendamento, o segurado será orientado em relação à agência onde será atendido. Na data marcada, deve comparecer com o comprovante de agendamento e documento de identificação em mãos. Recomenda-se que o comparecimento ao local sem acompanhantes ou crianças, visto que as agências deverão respeitar um limite de pessoas no atendimento. Caso necessite de acompanhante ou não tenha com quem deixar a criança, poderão, ainda assim, acessar as agências.

O uso de máscara é obrigatório. É preciso manter distanciamento seguro entre as pessoas, percebendo a demarcação no solo e nas cadeiras. A aferição da temperatura corporal será feita pelo agente de segurança, obrigatoriamente, antes da entrada na agência. A orientação é higienizar as mãos com álcool em gel 70%, disponíveis na agência e levar uma água de casa, preferencialmente, em garrafa transparente. Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas.

Caso o segurado apresente algum sintoma da Covid-19, mesmo estando agendado, a orientação é não comparecer à agência do INSS. Procure imediatamente um atendimento médico. Sendo assim, será necessário reagendar o serviço para depois do período de repouso ou isolamento recomendado pelas autoridades sanitárias.