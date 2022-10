Iniciadas as obras de pavimentação da rua João da Mata Assunção, em Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim iniciou o processo de pavimentação da rua João da Mata Assunção, (Rua do Caju) no distrito de Novo Horizonte. A expectativa é que as obras sejam finalizadas em 90 dias, ou seja, antes das festividades de fim de ano, caso o período chuvoso não atrapalhe.

Em maio deste ano, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o secretário de Obras Welisson Abrantes Martins estiveram reunidos com diversos moradores do distrito de Novo Horizonte para promoverem o anúncio da execução das obras, e graças a dedicação dos servidores da administração municipal, essas obras foram iniciadas nesta terça-feira, 19 de outubro. “Estamos muito felizes em poder iniciar mais uma obra de pavimentação em nosso município, desta vez os beneficiados são os moradores do nosso distrito de Novo Horizonte, que enfim verão o prolongamento da rua João da Mata Assunção, ou ‘Rua do Caju’ como é conhecida, totalmente pavimentada e drenada” informou Welisson.

O vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, lembrou da garra e determinação do prefeito Marcinho em buscar obras que atendam todo o município, sem nenhuma distinção política partidária. “Tenho muito orgulho de estar vice-prefeito de um cidadão inhapinhense que olha por todo município, que não distingue na destinação de obras qualquer localidade, e tenta, com o maior esforço e dedicação possível atender cada cantinho de Inhapim, assim é o nosso prefeito Marcinho”, comentou.

A prefeitura de Inhapim segue promovendo calçamento e drenagem pluvial em outros pontos do município como a Serra do Izolino no distrito de São Tomé, Serra do Divino Flôr e rua do Campo no distrito de Tabajara, calçamento e drenagem pluvial do prolongamento da rua José de Melo Corrêa (morro do Afonso) e Vila Dona Mitinha no bairro Santo Antônio e calçamento e drenagem pluvial da principal rua do distrito dos Januários.

Assessoria de Comunicação