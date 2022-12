Inhapinhenses se destacam no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu

Competição foi realizada em Vitória/ES

INHAPIM – Os atletas inhapinhenses Flávio Henrique do Nascimento Moisés, Wander Ferreira dos Santos Filho e Cássio Martins conquistaram medalhas no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2022 realizado no Estádio Tancredão em Vitória/ES nesse mês de novembro.

Na categoria faixa azul nogi, até 79kg, o inhapinhense Wander Ferreira dos Santos Filho conquistou a medalha de prata da competição, levando também o bronze, na categoria faixa azul com kimono de até 76kg, ocupando assim a terceira colocação.

Já o educador físico e servidor do município, Flávio Henrique do Nascimento Moisés foi o primeiro colocado na categoria faixa marrom, até 76kg, ficando com a medalha de ouro.

Cássio Martins levou a medalha de prata na categoria até 88kg, ficando ainda em quarta colocação na categoria absoluto livre.

Destaque ainda para o competidor inhapinhense Pedro Lucas, que na oportunidade não conquistou medalhas, ficando na quarta colocação na categoria faixa azul com kimono de 100kg.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, parabenizou os atletas pela participação no evento destacando o apoio que o município e a sociedade inhapinhense tem proporcionado aos atletas. “Estou muito contente e orgulhoso dos nossos garotos do jiu-jitsu inhapinhense, estes meninos que defenderam, e levaram o nome do município além de nossas fronteiras. Mais que uma conquista pessoal de cada um deles, essa é uma conquista de todos nós inhapinhenses. Parabéns garotos, sigam brilhando!”, finalizou o prefeito.

Assessoria de Comunicação