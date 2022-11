Vermelho Novo promove capacitação para funcionários da Secretaria de Saúde

Temas escolhidos foram ‘Intolerância Racial’ e ‘Atendimento Humanizado’

VERMELHO NOVO – A Prefeitura de Vermelho Novo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu na Câmara Municipal, capacitação para todos os funcionários da Saúde com os temas “Intolerância Racial” e “Atendimento Humanizado”. Esse evento teve como objetivo de melhorar a qualidade de atendimento à população, exercendo os princípios do SUS (Sistema Único de Saúde), enfatizando o processo de equidade sem distinção de raça, sexo, gênero e religião.

O secretário municipal de saúde Júlio Moreira da Costa enfatiza a importância do conhecimento sobres os assuntos e o ganho de todos com essa capacitação tão rica em informações, “direcionamento que nos gera uma autorreflexão de nossas atitudes com o próximo, nos permitindo ver que podemos ofertar o nosso melhor a quem precisa, se eu não souber como receber o meu paciente quando ele chega até a unidade precisando de ajuda e sai precisando de ajudar, e o nosso melhor deve ser ofertado a todos sem distinção de raça, sexo, gênero, religião, pois todos temos os mesmos direitos”.

A psicóloga Nájila Joany Pereira Camargo de Oliveiraé especialista em terapia conjugal familiar, além de consultora organizacional e promove terapias generalistas. Ela ministrou a capacitação com o tema “Intolerância Racial”. A psicóloga disse que “precisamos aprender amar mais as pessoas, amar o ser humano independente de sua raça, cor, religião, sexualidade; sempre termos certeza que somos iguais. Cuidar do outro é cuidar de si mesmo e de sua família, pois fazemos a diferença com o amor”.

O evento também contou com a presença de Mislene Botelho Campos, graduada em Administração, pós-graduada em Gestão de Pessoas e Negócios. “É na atenção básica que temos a chance de melhorar as condições de saúde dos pacientes que acompanhamos constantemente. O atendimento humanizado é fundamental para fortalecer o elo de confiança entre paciente e equipe de saúde, garantindo assim respeito, cuidado e atenção. É preciso ter paixão, amor na profissão que escolhemos para exercer, entender e respeitar cada condição e necessidade do paciente é base para alcançar os melhores resultados, que, sem dúvidas, é uma prioridade nos atendimentos da tenção primária.

Assessoria de Comunicação