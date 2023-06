Inhapim recebe quatro obras

Investimentos passam pelas áreas de saúde, educação e infraestrutura urbana

INHAPIM- A prefeitura de Inhapim prepara a entrega de quatro obras para a população nesse mês de junho, são investimentos que passam pelas áreas de saúde, educação e infraestrutura urbana.

Nessa sexta-feira (16) o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, estarão no distrito de Macadame para entrega do calçamento e drenagem pluvial das ruas Arlindo Pereira Gomes, e o prolongamento em blocos da rua João Barbosa Neto. Uma obra aguardada por todos os moradores da comunidade, e indicada pelo vereador Paulo Lima (Paulinho Doido/MDB), executada com recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Tito Torres (PSD/MG).

Na quarta-feira (21) o distrito de Novo Horizonte terá inauguração do prolongamento do calçamento e a drenagem pluvial da rua João da Mata Assunção, a “Rua do Caju”, que recebeu a indicação dos recursos da ex-deputada federal Alê Silva.

No dia 26 de junho haverá será a instalação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, no município de Inhapim.

O Samu 192 promoverá atendimento rápido de urgência e emergência para a população inhapinhense, com veículo equipado e profissionais capacitados e treinados para atendimento em ocorrências de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras.

O atendimento do Samu começa a partir do chamado telefônico, quando são prestadas orientações sobre as primeiras ações. A ligação é gratuita, para telefones fixo e móvel. Os técnicos do atendimento telefônico identificam a emergência e coletam as primeiras informações sobre as vítimas e sua localização.

Em seguida, as chamadas são remetidas ao médico regulador, que presta orientações de socorro às vítimas e aciona as ambulâncias quando necessário, otimizando o tempo-resposta entre os chamados da população e o encaminhamento aos serviços hospitalares de referência mais próximo.

Em Inhapim a base de atendimento estará localizada na rua Major Aquiles de Sá Quintela, bem ao lado da Praça das Palmeiras, e já recebe os reparos finais para o início dos atendimentos.

No dia 30 de junho será inaugurada a escola municipal Antônio Soares de Rezende. Um prédio novo e moderno para atender as crianças da pré-escola até os anos iniciais do ensino fundamental, obra que contou com uma parceria entre o município de Inhapim e o governo de Minas Gerais através do projeto “Mãos Dadas”.

Segundo o prefeito Marcinho, a administração municipal vem fazendo o “dever de casa”, atendendo toda população inhapinhense com obras e serviços almejados por anos no município. “Estamos conscientes que estamos fazendo o dever de casa, pois é investindo na formação de nossas crianças que colheremos uma sociedade mais justa, humana, desenvolvida e fraterna. Investir em educação é investir no futuro, e tais investimentos refletirão positivamente na vida de toda nossa sociedade”, afirmou Marcinho.

