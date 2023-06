Projeto Taekwondo Para Todos conquista mais uma medalha de ouro

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A administração de Santa Bárbara do Leste, através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), continua desenvolvendo diversos projetos sociais, entre os quais se destacou esta semana o Taekwondo Para Todos, desta vez pela medalha de ouro conquistada pelo aluno Bruno Gabriel da Silva.

O professor Welinton, responsável pelo projeto, destacou toda dedicação dos seus atletas, lembrou o título mineiro da aluna Rafaela Garcia, e parabenizou Bruno pela medalha de ouro conquistada na Copa Sete Lagoas. “Graças ao apoio recebido da atual administração, e principalmente ao empenho dos atletas o projeto tem sido um sucesso em Santa Bárbara, hoje treinamos dezenas de crianças e esperamos que com os méritos dos nossos atletas este número possa aumentar.

A prefeita Wilma Pereira parabeniza a todos os profissionais que se dedicam a realização deste projeto, a todos os jovens que participam das aulas, e, e exalta a importância para o munícipio da conquista do aluno Bruno.

O Projeto Taekwondo Para Todos acontece todas as sextas-feiras no Ginásio Poliesportivo, em dois turnos pela manhã, de 08h às 10h30 e, no período da tarde de 13h às 15h30. A criança ou jovem que desejar participar deste projeto deve estar com o seu Cadastro Único atualizado e pedir ao pai, mãe ou responsável que entre em contato com a equipe do CRAS no endereço Rua São Vicente, nº 227 ou pelo Tel.: 3326 – 1530.

Assessoria de Comunicação