Inhapim intensifica manutenção de estradas rurais

INHAPIM – Após as chuvas ocorridas em toda região leste do estado de Minas Gerais, principalmente no Vale do Rio Doce, que engloba o município de Inhapim, a Secretaria de Obras Públicas intensificou a manutenção das estradas vicinais que cortam o município.

Inhapim é um município de extensão territorial considerável, possuindo 858 quilômetros quadrados, e tem na agricultura familiar sua principal fonte econômica, necessitando para tanto, de uma atenção especial na manutenção e conservação das estradas. “Estrada boa para deslocamentos e escoamento da safra é sempre uma preocupação da comunidade rural. E um dos nossos principais objetivos na secretaria de Obras é realizar um trabalho planejado de melhoria contínua em nossas estradas”, disse Welisson Abrantes Martins, secretário Obras.

Já o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, explicou que a região viveu uma intensa temporada de chuvas, o que deixou as estradas muito danificadas, havendo a necessidade de contratação de maquinários particulares para suprir a demanda do município. “Após atendermos nossos produtores rurais de forma urgente, proporcionando passagem a todos, garantindo acessibilidade para nossos distritos e comunidades rurais, desobstruindo estradas e promovendo a manutenção de pontes de madeira, a secretaria de Obras passa agora a fazer um trabalho mais minucioso e definitivo para o período de estiagem. Vamos patrolar novamente todas as estradas rurais principais e secundárias, priorizando neste momento as rotas do transporte escolar e vias principais de acesso aos nossos 11 distritos. Vamos promover também o cascalhamento de pontos críticos, valendo-se do agregado siderúrgico que já se encontra no pátio credenciado do município às margens da BR-116, próximo ao barracão do produtor rural. As máquinas já estão em campo, e neste momento, estamos com frentes de trabalho em São Silvestre, Jerusalém, Novo Horizonte, Itajutiba, seguindo para Bom Jesus do Rio Preto. Além do intenso serviço de recuperação de estradas, nossos servidores da divisão de manutenção de pontes seguem em sintonia com o trabalho de manutenção de estradas, resultando na prestação de serviço completa para comunidade. Peço a compreensão de todos, pois vamos atender cada cidadão inhapinhense que necessite de nosso trabalho, chegando com a graça de Deus em todos os cantos de nosso município”, comentou o prefeito Marcinho.

Assessoria de Comunicação