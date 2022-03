Governo Municipal homenageia mulheres de Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Neste ano, o Dia Internacional da Mulher foi comemorado de uma forma muito especial. Em Santa Bárbara do Leste, o Governo Municipal promoveu um momento de integração, com música, homenagens e muita alegria na Praça da Igreja Matriz.

Durante a manhã dessa terça-feira (8), a prefeita Wilma Pereira, acompanhada por profissionais das secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação, entregaram lembrancinhas especiais a diversas mulheres que passavam pelas ruas da cidade. Além disso, a Prefeita visitou algumas mulheres que trabalham na região central do município para homenageá-las.

De acordo com a prefeita, nesse ano, o objetivo foi chegar até as mulheres do município, levando uma mensagem de amor, carinho e reconhecimento pela importância que cada uma tem na promoção do desenvolvimento constante da sociedade.

A prefeita ressalta que em Santa Bárbara do Leste as mulheres sempre se destacam de diferentes formas. “Nós temos muito orgulho das mulheres que vivem no município. Aqui, temos mães, agricultoras, profissionais de diversas áreas, estudantes, empreendedoras, sonhadoras…mulheres que, pela simples existência, transformam o mundo em um lugar melhor para se viver… E é a essas mulheres, que levam consigo a coragem de enfrentar o dia-a-dia, vencendo todas as adversidades, que hoje rendemos nossa mais sincera homenagem”, ressalta a prefeita.

Assessoria de Comunicação