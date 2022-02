Inhapim entrega ajuda humanitária para famílias atingidas pelas chuvas

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, iniciou na tarde desta segunda-feira (7) a entrega de 100 cestas básicas, dez kits de higiene, dez kits limpeza, dez cobertores e dez colchões para famílias atingidas pelas chuvas em janeiro passado.

A cesta básica é composta por uma sacola de arroz de cinco quilos, uma sacola de feijão de um quilo, uma sacola de açúcar, uma lata de óleo, extrato de tomate, macarrão, um quilo de fubá, um quilo de sal e um quilo de farinha de mandioca. Já o kit de limpeza é composto por dois litros de água sanitária, um litro e meio de desinfetante, cinco barras de sabão, dois detergentes, um pano de chão, duas buchas de lavar vasilhas, um sabão em pó e dois pacotes de buchas de aço. O kit de higiene é composto por um pacote com quatro rolos de papel higiênico, dois cremes dentais, dois desodorantes, um pacote de absorvente, um sabonete e quatro escovas de dentes. “Essa é uma medida paliativa e pontual no sentido de amenizar um pouco os danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município de Inhapim em meados de janeiro, sendo que, somente agora, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil nos repassou os donativos solicitados pela nossa Coordenadoria Municipal, uma vez que o balanço dos danos das pessoas mais atingidas já foram reportados pela Administração Municipal para o referido órgão logo após o fenômeno climático”, comentou Daniela Santos Leite, coordenadora municipal de Defesa Civil.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Maria Isabel Peixoto Silva, a “Bebel”, os donativos chegam a tempo para atender as famílias. “Sabemos da dificuldade que todo nosso estado tem enfrentado com o período chuvoso, mas também sabemos das nossas reais e urgentes necessidades, a administração municipal mostrou-se atenta e deu uma resposta rápida e eficaz no enfrentamento aos danos causados pela última enchente em janeiro. Nossas equipes foram a campo para auxiliar as diversas famílias que perderam tudo, ou quase tudo, mas felizmente, com as bençãos de Deus, não lhes foram ceifadas o bem mais precioso, que é a vida. Não contabilizamos nenhum ferido ou morto neste período de cheia”, disse Maria Isabel.

Já o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, disse que o município foi bastante afetado pelo período chuvoso mais intenso em janeiro, e que a secretaria de Obras Púbicas vem trabalhando incessantemente para o restabelecimento das estradas rurais e pontes. “É importante agradecer aos nossos servidores da secretaria de Obras Públicas, principalmente a divisão de operação de máquinas pesadas e manutenção de pontes e estradas, que estão trabalhando de modo constante para o reestabelecimento do direito de ir e vir de todos os nossos cidadãos inhapinhenses. A região de São José do Peixe, Tabajara, São Tomé e Barra do Alvarenga, distritos e povoados longínquos do município ainda sofrem com o reflexo do período chuvoso, mas vamos chegar a todos os cantos de nosso município, seja na atenção básica, que este evento de entregas de donativos representa, ou na manutenção de nossas estradas e pontes, restabelecendo o acesso de todos”, concluiu o vice-prefeito.

