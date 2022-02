Prefeituras se unem para reparar trecho sem asfalto da LMG-425

DA REDAÇÃO – Na última sexta-feira (4), o presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Aço (CIMVA) e prefeito de Entre Folhas, Ailton Silveira, o “Ailtinho”, autorizou o início dos trabalhos de recuperação do trecho sem asfalto da MG-425, que liga o distrito de Revés do Belém, em Bom Jesus do Galho, a Vargem Alegre. As máquinas, caminhões e equipamentos da prefeitura de Entre Folhas, do consórcio e do programa Mobiliza pelos Caminhos do Vale estão atuando nos 22 quilômetros danificados em função das fortes chuvas dos últimos dias na região.

Ao lado do secretário executivo do Cimva, Albson Alvarenga, Ailtinho explicou que a estrada estadual não liga diretamente o seu município àquele distrito, mas que é muito utilizada pelos entrefolhenses para diminuir o trajeto até Ipatinga e outras cidades da região. “[A estrada] Ajuda a encurtar o trajeto, economizar combustível e reduzir o tempo, em mais de 40 minutos. É um trecho usado também pelo serviço de saúde de outras cidades como Pingo-d’Água e Córrego Novo”, comentou o prefeito.

Ele disse esperar que, a partir desta semana, os trabalhos sejam intensificados com a chegada das máquinas e equipamentos das outras prefeituras. Pelo acordo, cada município disponibilizará o seu maquinário, beneficiando coletivamente todas as seis cidades, mas, principalmente, quem reside em Vargem Alegre, Bom Jesus do Galho e Entre Folhas. Com isso, vamos acelerar bastante o serviço. “Agradecemos, ainda, a Usiminas pela doação do agregado siderúrgico. Acreditamos que os trabalhos devem durar uns 30 dias”, concluiu o presidente do CIMVA.

Informações e fotos: ACS/CIMVA