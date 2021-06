Importância da vacina para gatos

Você certamente já ouviu falar em vacinas e até já tomou algumas, não é? Desde pequenos, os humanos são vacinados para ficarem protegidos de diversas doenças. O mesmo acontece com os animais.

As vacinas são constituídas de vírus ou bactérias causadoras das doenças, que estão atenuados ou mortos. Em alguns casos estão fragmentados.

Ao ser aplicada, a vacina induz o organismo a produzir anticorpos (células de defesa). Isso faz com que o corpo desenvolva o que é tecnicamente chamado de “memória imunológica”, ou seja, que produza os anticorpos especializados em combater determinada doença, antes mesmo de ser acometido pelo vírus ou pela bactéria causadora dela.

Você quer saber qual a vantagem de tudo isso? Quando um animal está vacinado e já tem a memória imunológica, caso ele tenha contato com o microrganismo causador da doença, o organismo saberá rapidamente e vai combater o invasor com os anticorpos que já estão prontos. Não dará tempo dos vírus ou das bactérias se instalarem e se multiplicarem. As células de defesa se adiantarão e o gato não ficará doente.

Viu como a vacina para gatos é importante? Ela protege o seu pet de diversas doenças, mesmo que ele venha a ter contato com o agente causador da enfermidade.

Tipos de vacinas para gatos

Um das vacinas mais conhecidas é a antirrábica, que é obrigatória e deve ser aplicada uma vez ao ano, por toda a vida do animal. Além delas, há outras vacinas para gatos sendo que as mais conhecidas são:

Vacina Tríplice (trivalente) V3: oferece proteção para o animal de duas das doenças respiratórias: rinotraqueíte felina e a calicivirose felina, além de uma doença ainda mais grave chamada de panleucopenia felina, que pode acometer o sistema digestivo e sanguíneo;

Vacina Quádrupla V4: oferece a mesma proteção da anterior e também protege o gatinho da clamidiose;

Vacina Quíntupla V5: das três é a mais completa, pois protege o bichano das mesmas doenças que a V4 e também da leucemia felina. Essa doença é comum e leva muitos animais à morte.

O Médico Veterinário é o único que pode avaliar o bichano e escolher a vacina correta para ele. A prescrição vai variar de acordo com a idade, histórico, estado de saúde, entre outros.

Dúvidas, entre em contato com a gente.

Nosso endereço: Rua Raul Soares, 318, Centro.

Estacionamento exclusivo para clientes.

Telefone: 99924-2255.