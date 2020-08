Idoso morre em colisão na LMG-759

CARATINGA – Sebastião Martins da Silva, 66 anos, faleceu depois de se envolver em um acidente com duas motocicletas no km 2 da LMG-759, trecho que corta o município de Caratinga. A ocorrência foi registrada neste domingo (16).

A guarnição policial rodoviária compareceu ao local dos fatos e constatou que havia três vítimas. Testemunhas afirmaram que seguiam em frente pela rodovia, quando perceberam que o condutor da motocicleta Sebastião, que seguia no sentido crescente, teria invadido a contramão de direção e colidido contra a motocicleta que era pilotada por José Geraldo Morais, 37 anos, e ocupada por seu filho, uma criança de nove anos. Em decorrência da colisão, os três envolvidos caíram ao solo.

Sebastião Martins faleceu no local. José Geraldo Morais sofreu diversas escoriações e fratura no braço e perna esquerdos, enquanto que seu filho teve fratura na perna esquerda, sendo ambos socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiro Militar, em seguida encaminhados ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

O perito da Polícia Civil realizou seu trabalho no local e liberou o corpo de Sebastião Martins da Silva para o responsável para funerária, que encaminhou o cadáver ao IML (Instituto Médico Legal) em Caratinga.