Idoso flagrado por câmera furtando vaso sanitário do BRT é acumulador e usa remédios controlados, diz família

Juiz vai decidir em audiência de custódia se Inácio da Silva Cordeiro, de 71 anos, vai responder em liberdade ou não pelo crime

Flagrado por imagens de uma câmera de segurança furtando um vaso sanitário em uma estação do BRT, ao lado de outro homem ainda não identificado, na última quinta-feira, o idoso Inácio da Silva Cordeiro, de 71 anos, deverá passar por uma audiência de custódia, neste sábado. Na ocasião, um juiz decidirá se o aposentado, que tem três filhos e cinco netos, responderá em liberdade ou não pelo crime que cometeu. Segundo a família de Inácio, o idoso tem problemas de saúde, toma remédios controlados, não sabe ler nem escrever, e tem o hábito de acumular coisas que acha nas ruas e no lixo do bairro onde vive, na Penha, na Zona Norte do Rio.

De acordo com relatos de parentes, na ocasião em que o crime aconteceu, Inácio teria recebido um pedido de ajuda do homem para retirar o vaso da estação Ibiapina do BRT, na Penha. Logo após imagens do delito serem analisadas pelo Centro de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio, e pelo setor de inteligência da Secretaria de Ordem Pública, o idoso foi preso pelos policiais do programa BRT Seguro. A prisão ocorreu no mesmo dia em que o furto aconteceu. A privada estava guardada no imóvel onde Inácio foi detido e acabou sendo apreendida pelos agentes.

— Ele é acumulador. Gosta de pegar coisas na rua e no lixo. Fica recolhendo latinhas, garrafas, tudo que encontra. Ele guarda tudo e eu jogo fora novamente logo depois. Não sei a serventia que teria o vaso. Ele disse que o outro homem pediu que ele guardasse. Meu marido é doente e toma remédios controlados. Faz inclusive tratamento médico numa clínica da família. Há pouco mais de um mês passou por uma cirurgia de hérnia. Ele é analfabeto, não saber ler e nem escrever e vive da aposentadoria de um salário. Estamos envergonhados. Ele não é disso. Toda vizinhança gosta muito dele. Nossa família está arrasada com tudo o que ocorreu — disse Jane Cordeiro, esposa do idoso.

O furto do vaso sanitário aconteceu na manhã desta quinta-feira. Imagens de uma câmera mostram um homem que usa boné e camisa preta, por volta das 10h46, mexendo na porta do banheiro do local. Ele não chega a abrir a porta e sai em seguida. Dois minutos depois, ele retorna já acompanhado do idoso. Ele abre a porta e os dois entram. Inácio recua e fica parado no lado de fora e, segundos depois, ajuda o homem a carregar o vaso retirado do banheiro.

O homem que parece nas imagens furtando o vaso sanitário, ao lado do idoso, ainda não foi localizado ou identificado. Inácio foi preso e levado inicialmente para a 22ªDP (Penha). De lá, acabou sendo transferido para a 21ªDP (Bonsucesso), onde foi autuado em flagrante por furto. Segundo a polícia, o idoso já respondeu pelo mesmo delito, no ano de 1985. Em 2016, ele respondeu por crime de ameaça, mas o caso foi arquivado pela justiça.

