Idoso com medidas protetivas é preso com arma de fogo e munições

CARATINGA – Um idoso de 66 anos, que possui medidas protetivas em seu desfavor, foi preso pela Polícia Militar por posse ilegal de arma de fogo e munições. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (11).

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz de direito, Jorge Arbex Bueno, da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Caratinga, em virtude de medidas protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em desfavor do idoso, os militares estiveram na residência do idoso, no bairro Limoeiro.

Durante as buscas, ao questionar o denunciado sobre a posse de armas ou munições em sua residência, ele respondeu que teria somente munições. Em um cômodo utilizado para dispensa, dentro de uma sacola plástica, a PM encontrou 22 munições calibre 22, sete calibre 32, uma calibre 380, uma munição calibre 38, e uma aparentando ser de calibre 635, além de um pote contendo várias esferas de chumbo.

Em um quarto, dentro do guarda-roupa do idoso, debaixo de um cobertor, foi encontrada uma sacola com um revólver calibre 22 com três cartuchos intactos, um coldre de couro na cor preta, com mais seis munições acopladas.

O homem foi preso pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, sendo conduzido até a delegacia de Polícia Civil.