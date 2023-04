Akustic Studio é inaugurado com alto investimento em tecnologia e infraestrutura

O espaço dos sócios Leandro Xavier e Junior Maya agrega conforto com tecnologia e conta com sistema de som imersivo Dolby Atmos

DA REDAÇÃO – A noite de terça-feira (11) foi agitada para músicos, produtores, cantores e artistas de São Paulo. Foi inaugurado o estúdio Akustic Studio, dos sócios Leandro Xavier Timóteo e Junior Maya, na zona sul da capital paulista, que reuniu nomes como Gah Bernardes, Júnior Pinheiro, Kaio & Kaique, entre outros.

O projeto integra infraestrutura e tecnologia de ponta para realizar gravações, produções musicais, mixagens e masterização, com o conforto para hospedar o artista durante o período em que ele estiver dedicado em seu trabalho. “Poder ter ambientes familiar e profissional no mesmo espaço faz toda a diferença no processo criativo, para o artista e equipe. Além disso, outro motivo de orgulho é ter o sistema Dolby Atmos e poder colocar um som de cinema nos projetos fonográficos”, explica Maya, que é produtor musical e já trabalhou em grandes projetos de nomes como Leonardo, Zé Felipe, entre outros.

Leandro, que já tem uma carreira de sucesso na área da educação e é presidente do Grupo Educacional Faveni, agora ingressa em novos desafios no mercado fonográfico. O empresário pretende expandir cada vez mais as possibilidades com o estúdio: “Estou muito feliz com o que foi construído aqui e tenho certeza que esse espaço será palco de muitos hits”, comemora Leandro.

O Akustic Studio tem 3 salas de gravação – uma delas com piano de meia cauda C7 da Yamaha, sala de mixagem que é a segunda da América Latina a utilizar tecnologia de som imersivo da Dolby Atmos 7.1.4 com caixas Adam A7V, da Adam Professional Studio, sala de pós edição e estúdio de fotografia. Na lista de equipamentos, consta mesa de som SSL AWS 900 – uma das poucas no Brasil, além de outros que trazem a credibilidade e qualidade de marcas como, Solid State Logic, entre outros, adquiridos da Music Company. O projeto de isolamento e tratamento acústico é da Kefren Buzo e instalação de Barna.

A casa, que tem decoração assinada pela Lalita da Decor, conta com suíte para os artistas, churrasqueira, cozinha e uma confortável área de convivência.

Endereço do estúdio é o seguinte: Rua Artur Dias 199, Bosque da Saúde – São Paulo/SP

Créditos fotos: Dércio Geraldo